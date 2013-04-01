Погода в Украине - на неделю

На текущей неделе в Украине будут наблюдаться неоднородные погодные условия: если в южных, центральных и восточных областях ожидается высокая температура воздуха и отсутствие осадков, то в северных и западных регионах прогнозируется прохладная погода и осадки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге в понедельник.

«В южных, центральных и восточных регионах Украины на протяжении текущей недели сохранится температурный режим, значительно превышающий норму и практически на фоне отсутствия осадков в этих регионах», - сказал Н.Кульбида.

При этом, по его словам, на западе и севере страны с 2 по 8 апреля ежедневно будут идти умеренные и небольшие дожди. Температура воздуха ночью с 1 на 2 апреля опустится до 0-5 градусов мороза, днем будет 4-9 градусов тепла. Небольшое потепление придет в эти регионы 5-6 апреля – днем температура воздуха повысится до 6-11 градусов тепла.