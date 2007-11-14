Эпидемия туберкулеза в Украине - неконтролирована

В Киеве продолжает роботу Вторая Всеукраинская конференция по вопросам национального ответа эпидемии туберкулеза: “10 вызовов со стороны туберкулеза и их преодоление”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании круглого стола в рамках второй Всеукраинской конференции по вопросам национального ответа эпидемии туберкулеза “10 вызовов со стороны туберкулеза и их преодоление”, которое проходит в Киеве.

Как отметила лидер фракции Партии регионов в парламенте 5-го созыва Раиса БОГАТЫРЕВА, сегодня необходимо сплотиться всем украинцам для преодоления туберкулеза – и политикам, и медикам, и общественным организациям. По ее словам, тревожит тот факт, что имея эффективные лекарства, новейшую аппаратуру и современные методики, Украина даже не приблизилась к разрешению проблемы и занимает второе место в Европе по уровню заболеваемости туберкулезом. “Следует создать систему координирования, контроля за этой проблемой. Иначе мы не сдвинемся с места. Основным же является то, что власть должна побороть бедность, именно она является почвой, на которой живет туберкулез. Проблемы бедности и туберкулеза необходимо преодолевать параллельно, иначе не сдвинемся с места”, – заметила Р.БОГАТЫРЕВА.

Как заявил директор благотворительного фонда "Развитие Украины" Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ, эпидемия туберкулеза развивается сверхбыстрыми темпами, несмотря на все усилия государственных и негосударственных органов.

“Ситуация относительно лечения и профилактики не улучшается. Опрошенные нами специалисты сформулировали основные проблемы, мешающие преодолеть туберкулез в Украине. Главная из них - почему не удается контролировать распространение туберкулеза и как его остановить. Это – актуальные задачи, которые мы поставили перед круглым столом. А еще - реализовать все то, что мы будем обсуждать в эти два дня (проведение конференции – УНИАН). Нашим результатом должны стать дальнейшие конкретные действия”, – сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По словам заместителя министра здравоохранения по связям с Верховной Радой и другими органами государственной власти Валерия ИВАСЮКА, проблема - в организации системы раннего выявления и удовлетворительного социального сопровождения людей с позитивным Манту. “Когда мы начали исследовать, почему эпидемия туберкулеза не управляется, оказалось, что харьковский продуцент вакцины БЦЖ продуцирует вакцину на основе палочки штамма, которому 40 лет. Этот штамм не актуален для Украины по меньшей мере лет 20. Чем же мы вакцинируем украинцев? Почему до сих пор не изменена вакцина БЦЖ? Кто за этим стоит? И кому выгодно закупать некачественную харьковскую вакцину? А это же абсолютная профилактика. Это вопрос для Минздрава и Верховной Рады”, - отметил В.ИВАСЮК.

По его словам, значительной проблемой является то, что Минздрав закупает лекарства и аппаратуру в Индии и Китае, а они стают причиной полирезистентных форм туберкулеза. “За государственные средства Украина покупает себе полирезистетный туберкулез. Мне странно, что на обсуждении нет представителей Министерства юстиции, которое регулирует все то, что законодательно обеспечивает борьбу с туберкулезом”, - сказал В.ИВАСЮК.

По его мнению, из-за недофинансирования фтизиатрическая служба является самой «жалкой» из всех медицинских отраслей в Украине. “Есть значительная проблема кадров - при эпидемии туберкулеза в Украине практически ликвидирована система подготовки фтизиатров”, - добавил В.ИВАСЮК.

Как отметил министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ, проблема туберкулеза является не только медицинской проблемой. “Здесь есть вопросы, касающиеся здорового образа жизни. Только 13% украинских детей занимаются спортом. В то же время по телевидению известными украинскими спортсменами рекламируются алкогольные напитки. Таким образом, у ребенка создается ассоциативный ряд, что успехи в спорте связаны с употреблением спиртных напитков”, – заявил В.КОРЖ.

СПРАВКА УНИАН. Философия Фонда «Развитие Украины» заключена в слогане его главного учредителя - Компании «Систем Кэпитал Менеджмент»: «СКМ - создаем будущее».

Фонд создан для того, чтобы реализовать стремление Группы СКМ внести свой вклад в развитие Украины не только как страны с перспективной европейской экономикой, но и как государства, которое обеспечивает своим гражданам достойный уровень жизни.

БФ «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

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· Способствовать реализации потенциала наиболее активной, одаренной и образованной молодежи как самого перспективного ресурса украинского общества, а также создать механизмы поддержки лучших работников системы образования.

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