Почему возникает отит
Воспалительный процесс слизистой среднего уха
Отит - это заболевание, в основе которого лежит воспалительный процесс слизистой оболочки среднего уха.
Причины отита:
- Инфекция (гнойная, вирусная, бактериальная или грибковая)
- Осложнение простуды, ОРЗ, гайморита, ангины и других заболеваний верхних дыхательных путей
- Заболевания носа, придаточных пазух носа, носоглотки. Сюда относятся острые и хронические риниты, искривления носовой перегородки.
- Фактором, провоцирующим возникновение острого гнойного отита, является переохлаждение.
- Посттравматические воспаления полости среднего уха.
Это довольно серьезное заболевание, которое при неправильном или несвоевременном лечении может вызвать глухоту, мастоидит, парез лицевого нерва, лабиринтит, реже — внутричерепные осложнения.
Мария Руденко, врач-отоларинголог медицинской клиники "Велес", рассказывает о симптомах и лечении отита.
Симтомы:
- острая боль в ухе, обычно постоянная, которая постепенно нарастает и особенно усиливается в вечернее время;
- высокая температура;
- слабость, снижение аппетита;
- если гнойный процесс затрагивает барабанную перепонку, то у пациента начинает "бежать" из уха.
Если боль в ухе сопровождается хотя бы одним из этих симтомов, нужно немедленно обратиться к врачу.
Лечение:
- В первые часы заболевания, до начала нагноения уха - проведение прогревающих процедур.
- Проведение туалета слухового прохода с помощью вакуум-отсоса. Эту процедуру должен проводить только квалифицированный врач.
- Промывание растворами антисептиков.
- При лечении отита обязательным компонентом является применение сосудосуживающих капель (нафтизин или его аналоги) в нос, для снятия отека слизистой оболочки полости носа и носоглотки.
- Хирургические методы.