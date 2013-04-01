Почему возникает отит

Отит - это заболевание, в основе которого лежит воспалительный процесс слизистой оболочки среднего уха.

Причины отита:

- Инфекция (гнойная, вирусная, бактериальная или грибковая)

- Осложнение простуды, ОРЗ, гайморита, ангины и других заболеваний верхних дыхательных путей

- Заболевания носа, придаточных пазух носа, носоглотки. Сюда относятся острые и хронические риниты, искривления носовой перегородки.

- Фактором, провоцирующим возникновение острого гнойного отита, является переохлаждение.

- Посттравматические воспаления полости среднего уха.

Это довольно серьезное заболевание, которое при неправильном или несвоевременном лечении может вызвать глухоту, мастоидит, парез лицевого нерва, лабиринтит, реже — внутричерепные осложнения.

Мария Руденко, врач-отоларинголог медицинской клиники "Велес", рассказывает о симптомах и лечении отита.

Симтомы:

- острая боль в ухе, обычно постоянная, которая постепенно нарастает и особенно усиливается в вечернее время;

- высокая температура;

- слабость, снижение аппетита;

- если гнойный процесс затрагивает барабанную перепонку, то у пациента начинает "бежать" из уха.

Если боль в ухе сопровождается хотя бы одним из этих симтомов, нужно немедленно обратиться к врачу.

Лечение:

- В первые часы заболевания, до начала нагноения уха - проведение прогревающих процедур.

- Проведение туалета слухового прохода с помощью вакуум-отсоса. Эту процедуру должен проводить только квалифицированный врач.

- Промывание растворами антисептиков.

- При лечении отита обязательным компонентом является применение сосудосуживающих капель (нафтизин или его аналоги) в нос, для снятия отека слизистой оболочки полости носа и носоглотки.

- Хирургические методы.

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