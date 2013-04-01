В Украине прошел конкурс красоты для девушек с нарушениями слуха
12:27, 01 апреля 2013Страна
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Победила сумчанка
Сумчанка Ирина Тимченко стала победительницей ІХ Всеукраинского конкурса красоты среди девушек с нарушениями органов слуха «Мисс УТОГ-2013».
Как передает корреспондент УНИАН, в соревновании, приуроченном 80-летию УТОГ и прошедшем в его Культурном центре в столице Украины, приняли участие 14 победительниц региональных конкурсов из Крыма, Винницы, Волыни, Закарпатья, Запорожья, Ивано-Франковска, Житомира, Киева, Львова, Одессы, Сум, Харькова, Хмельницкого и Чернигова.
Сам конкурс проходил в 4 этапа: «Визитка», «Интервью», «Пляжный сезон» и «Таланты». Участницы, которые победили в различных номинациях, получили ценные призы, соответствующие титулы, дипломы.
По результатам соревнований победительница конкурса «Мисс УТОГ-2013» сумчанка И.Тимченко будет представлять Украину на Всемирном конкурсе красоты среди неслышащих, который пройдет в этом году в Праге.
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