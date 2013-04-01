Кофе при беременности провоцирует выкидыш

Вопреки распространенному мнению, кофеин содержится не только в кофе, но и во многих других продуктах, которые употребляются ежедневно: чай, какао, шоколад.

Небольшие дозы кофеина безвредны, но избыточное его потребление повышает риск выкидыша или рождения ребенка с низким весом. Исследования показали, что уже 300 мг кофеина способны причинить вред плоду, в то время как небольшая чашка кофе содержит 100-150 мг кофеину. Таким образом две чашки кофе в день - это граница.

Кофе, к слову, также увеличивает частоту мочеиспусканий, потому если вы устали от бесконечных посещений туалета, от кофе лучше отказаться. Не пейте его и перед сном.

dytyna.info