Кофе при беременности провоцирует выкидыш
12:07, 01 апреля 2013Страна
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Вред для плода
Вопреки распространенному мнению, кофеин содержится не только в кофе, но и во многих других продуктах, которые употребляются ежедневно: чай, какао, шоколад.
Небольшие дозы кофеина безвредны, но избыточное его потребление повышает риск выкидыша или рождения ребенка с низким весом. Исследования показали, что уже 300 мг кофеина способны причинить вред плоду, в то время как небольшая чашка кофе содержит 100-150 мг кофеину. Таким образом две чашки кофе в день - это граница.
Кофе, к слову, также увеличивает частоту мочеиспусканий, потому если вы устали от бесконечных посещений туалета, от кофе лучше отказаться. Не пейте его и перед сном.
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