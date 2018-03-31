Упражнения для лица предупреждают образование морщин

"Наши матери в шлемах и латах бьются в кровь о железную старость", - пелось в одной песне. Я навсегда запомнила эту фразу, потому что она удивительно точно отображает извечную борьбу женщины с возрастом. Ведь уже с 25 лет косметологи рекомендуют делать массажи лица для профилактики морщин, а у любительниц хмуриться они появляются даже раньше. Также не забывайте о различных косметических комплексах профилактики морщин, мезотерапии, пилингах...

На это все уходит и время, и деньги. Но специалисты поделились с нами прекрасным оружием против морщин, которое просто, бесплатно и занимает совсем немного времени - это так называемая "зарядка" для лица! Кроме того, частоту занятий вы регулируете самостоятельно, мы лишь советуем делать упражнения для лица регулярно - только тогда они будут эффективны.

1. Кладем аккуратно пальчики на переносицу, на внутренние кончики бровей. Придавливаем, но очень легенько кожу, чтобы давление было мягким и равномерным. Надавливаем так, чтобы брови легенько сдвигались к переносице и обратно. Далее немного расслабляем кожу, уменьшая давление, но пальці пока не убираем. Таким образом кожа тренируется, сопротивляясь физическому давлению.

2. Располагаем на лбу три пальца, задействовав обе руки так, чтобы над бровями были два безымянных пальца. Легенько надавливаем на кожу. Чувствуя сопротивление, до упора поднимаем брови пальцами, а потом медленно опускаем. Потом опять так же несколько раз. Необходимо помнить, что нажатие должно быть легким, слабым, но равномерным и чувствительным.

3. Придерживая кожу подушечками двух указательных пальцев у внешних уголков возле глаз, необходимо слегка на них надавить, а потом послабить натиск. Надавливать необходимо именно подушечками пальцев, а не ногтями, именно всей поверхностью. Нет необходимости надавливать сильно, так как кожа возле глаз чувствительная и ранимая, в данной процедуре главное - не переусердствовать не надо. В силу напряжения поднимаем веко глаза, затем опускаем, и еще раз повторяем процедуру.

4. Следующее упражнение по возможности необходимо проделывать пару раз в день, отдельно от всех остальных упражнений, так как оно не только придает мышцам тонуса, но и расслабляет все остальные мышечные зоны, особенно вокруг глаз. Итак, голову держим ровно, спина прямая, не нагибаемся и не горбимся. Открываем широко рот, поднимаем вверх глаза, будто бы смотрим на что-то на потолке, но не поднимаем голову, и моргаем часто в течении одной минуты. Перерыв три минуты и еще раз.

5. Смыкаем, но не сжимаем губы, расслабляем лицо. Кладем на углы рта подушечки пальцев и прижимаем их. Надавливать в этой области необходимо сильнее, нежели на мышцы глаз или лба, так как кожа в носогубной треугольной области более эластичная и толстая. Вытягиваем губы и "чмокаем" громко воздух, не отрывая от рта пальцы. Выдыхать воздух необходимо поочередно: постепенно и толчками. При этой процедуре нельзя размыкать губы.

6. Вдохнув через нос, необходимо задержать дыхание на 10-15 секунд. Далее необходимо пальцами надавить на уголки рта, и выдохнуть воздух ртом, будто бы что-то остужаем.

7. Для этого упражнения необходимо ровно сесть, голову держать ровно и прямо шею. Напрягши сильно шею, необходимо выдвинуть нижнюю челюсть вперед. Выдвинув ее как можно дальше, необходимо двигать ее то вправо, то влево. Во время проведения этой процедуры голова и шея должны быть ровные и не наклоняться.

8. Обхватив щеки ладонями, необходимо надавливать постепенно на губы и углы рта. Пальцы лежат на щеках и сомкнуты. Далее, не отрывая пальцев, необходимо как можно шире и искренней улыбнуться, при этом осуществляя давление на мышцы. При этом нельзя открывать рот и размыкать губы, так как благодаря сопротивлению мышц результат дает о себе знать.

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