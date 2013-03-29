Кабмин назначил социальные стипендии студентам-сиротам

Кабинет министров с целью моральной и материальной поддержки студентов высших учебных заведений и поощрения молодежи к получению высшего образования назначил социальную стипендию Верховной Рады студентам вузов из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей на 2013 год.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял 27 марта, сообщается на Правительственном портале.

Данная стипендия была учреждена постановлением Верховной Рады от 24 октября 2002 года № 218 «Об учреждении социальных стипендий Верховной Рады Украины для студентов высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей». Для студентов высших учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации она составляет 750 грн, для студентов высших учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации – 900 грн.

Социальные стипендии ВР назначаются ежегодно с 1 января на один календарный год распоряжением Кабинета министров по представлению Министерства образования и науки согласно соответствующим предложениям центральных органов исполнительной власти, которым подчинены вузы. Кандидаты на получение социальных стипендий Верховной Рады выдвигаются учеными (педагогическими) советами вузов по месту учебы претендента из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей

Социальная стипендия ВР назначается и выплачивается дополнительно к другим стипендиям или грантам, предоставленным физическими или юридическими лицами, государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством, студентам высших учебных заведений из числа детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, которые учатся за средства государственного бюджета на дневной форме обучения в государственных и коммунальных высших учебных заведениях І-IV уровней аккредитации.