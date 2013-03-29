В реках повысится уровень воды

В связи со снеготаянием и выпадением обильных дождей с 30 марта ожидается формирование очередной волны водополья с повышением уровней воды над текущими отметками в ряде рек Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В частности, по данным синоптиков, 30-31 марта на Верхней Тисе и ее притоках ожидается повышение на 0.5-1.5 м; в нижнем течении Ужа 1.0-2.0 м с начальным выходом воды в пойму; на Тисе на участке В.Бычков-Вилок 1.5-2.5 м; в нижнем течении Латорицы 0.5-1.0 м с длительным удержанием значительного слоя воды в пойме междамбового пространства; в нижнем течении Боржавы 2.5-3.3 м (выход воды в пойму, возможно подтопление сельхозугодий в Иршавском и Виноградовском районах Закарпатской области; 30 марта - 1 апреля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета - 0,5 - 1,5 м.

31 марта - 2 апреля ожидается повышение уровня воды на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) - на 0,2-0,7 м с последующим затоплением пойм и сельхозугодий; на реках Киевской, Житомирской, Черкасской областей Уборть, Уж, Тетерев, Ирпень, Стугна, Рось, Трубиж, Супой - на 0,8-1,5 м, выход воды и затопление поймы в верховьях Уборти, на Уже, Тетереве, Ирпене, Трубеже и их притоках, Стугне, Росаве и угрозой превышения опасных отметок подтопления приусадебных участков и хозяйственных сооружений на р. Норин – с. Славенщина и Уборти – с. Рудня Ивановская (Житомирская обл.).

Кроме того, на малых реках бассейна Десны (Черниговская, Сумская обл.) - на 0,5-1,5 м. Возможен выход воды в пойму. Также при таянии снега на равнине возможно формирование значительного местного и склонного стока, говорится в сообщении.