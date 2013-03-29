Завтра в Киеве опять сильный снег

Завтра днем в Украине будет до 7° тепла, в большинстве регионов пройдет мокрый снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 30 марта будет облачно с прояснениями. В западных и Винницкой областях мокрый снег и дождь, ночью на Закарпатье сильные осадки; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла. В северных областях снег, мокрый снег, днем с переходом в дождь, местами сильные осадки, налипания мокрого снега и гололед; температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

На остальной территории без осадков, лишь утром и днем в Черкасской и Полтавской областях мокрый снег и дождь; температура ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла, в Крыму и в Одесской области ночью около 0°, днем 8-13° тепла. На дорогах северо-западной половины страны гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада и востока, местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью и утром сильный снег и мокрый снег, местами налипания мокрого снега и гололед, днем мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12, м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице ночью и утром сильный снег и мокрый снег, налипания мокрого снега и гололед, днем мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12, м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.