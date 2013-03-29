Станут ли доступными для украинцев качественные лекарства?

Правительство должно активизировать работу по обеспечению населения качественными и доступными лекарственными средствами.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Глава государства напомнил, что почти год назад для урегулирования ситуации в фармацевтической сфере и на рынке лекарственных средств СНБО принял решение о содействии развитию отечественной фармацевтической промышленности.

«Качество и цена лекарств - чрезвычайно важный вопрос практически для каждого гражданина Украины, он непосредственно касается вопроса безопасности его жизни и здоровья», - отметил Президент.

Между тем, по мнению В.Януковича, это задание выполняется очень медленно.

«Мы рассчитывали, что ситуация будет изменяться намного динамичнее и быстрее, чем это делается сейчас», - сказал он.

«Люди чувствительно относятся к этому вопросу, ситуации, которая складывается на фармацевтическом рынке, и меры, которые предпринимаются правительством в этом направлении, недостаточны», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул необходимость активизировать эту работу.

«Тема качества и доступности лекарств стала сегодня очень резонансной. Поэтому сегодня у нас состоится принципиальный и откровенный разговор по этому вопросу», - сказал он.

Президент также напомнил о необходимости утверждения требований к производству и контролю качества лекарств в соответствии со стандартами Европейского Союза.