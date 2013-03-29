Сауна поможет избавиться от хронической усталости
Тренажер для мсосудов
Сауна снимает хроническую усталость, ликвидирует простуду при первых ее симптомах, нормализует кровяное давление, снижает риск заболеть диабетом, лечит от ревматизма, помогает при болезни почек. О чудодейственных свойствах сауны знали древние греки, римляне, египтяне.
Горячий воздух укрепляет иммунитет и помогает похудеть. Расщепление жиров здесь происходит значительно быстрее, потому за несколько часов можно сбросить 200-300 грамм.
Сауна – тренажер для сосудов. Особенно целесообразно контрастное изменение температуры: от +150 градусов до 5 градусов – такой должна быть вода в кране, из которого вы обливаетесь. Полезно хорошо распарившись погрузиться на 20—30 секунд в бассейн с ледяной водой, или выбежать на свежий воздух и пообтиратися снегом. Можно также на несколько минут зайти в криосауну, где минусовая температура. Такой мини-шок убыстряет процессы регенерации кожи в несколько раз.
В сауне организм теряет большое количество влаги и постоянно подает симптомы об этом – возникает желание пить. Категорически не рекомендуется употреблять в сауне пиво и кофе, которые поднимают давление и нагружают сердце. Полезно пить минеральную воду, квас, травяной чай – ромашковый, мятный, мелиссовый, или обычный зеленый. Горячий чай способствует рефлекторному расширению сосудистых капилляров, усиливает отдачу тепла, снижает температуру тела. Помогает избежать перегрева.
Врач-терапевт Светлана Боярская советует не посещать сауну при варикозе, повышенном давлении, температуре и сердечных болях: «Париться лучше в утренние часы, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему после длительного рабочего дня. Ведь для вас сауна — отдых, а для организма – серьезная работа. Больше 20 минут подряд в бане быть не рекомендуется – можно получить тепловой удар.»
Если в замкнутом просторанстве сауны возникает клаустрофобия преодолеть ее можно, положив на пол тонко нарезанные кусочки яблок. Их аромат поможет расслабиться и преодолеть страх, - говорит врач. Она не советует посещать турецкие и российские бани больным бронхиальной астмой: «Астматики плохо переносят влагу и жару. Горячий воздух провоцирует у них спазм бронхов, который перекрывает доступ кислорода в легкие. Им идеально подходит финская сауна: влажность 5-25% и жарко, главное, чтобы не слишком – +60.+80»