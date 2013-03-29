Сауна поможет избавиться от хронической усталости

Сауна снимает хроническую усталость, ликвидирует простуду при первых ее симптомах, нормализует кровяное давление, снижает риск заболеть диабетом, лечит от ревматизма, помогает при болезни почек. О чудодейственных свойствах сауны знали древние греки, римляне, египтяне.

Горячий воздух укрепляет иммунитет и помогает похудеть. Расщепление жиров здесь происходит значительно быстрее, потому за несколько часов можно сбросить 200-300 грамм.

Сауна – тренажер для сосудов. Особенно целесообразно контрастное изменение температуры: от +150 градусов до 5 градусов – такой должна быть вода в кране, из которого вы обливаетесь. Полезно хорошо распарившись погрузиться на 20—30 секунд в бассейн с ледяной водой, или выбежать на свежий воздух и пообтиратися снегом. Можно также на несколько минут зайти в криосауну, где минусовая температура. Такой мини-шок убыстряет процессы регенерации кожи в несколько раз.

В сауне организм теряет большое количество влаги и постоянно подает симптомы об этом – возникает желание пить. Категорически не рекомендуется употреблять в сауне пиво и кофе, которые поднимают давление и нагружают сердце. Полезно пить минеральную воду, квас, травяной чай – ромашковый, мятный, мелиссовый, или обычный зеленый. Горячий чай способствует рефлекторному расширению сосудистых капилляров, усиливает отдачу тепла, снижает температуру тела. Помогает избежать перегрева.

Врач-терапевт Светлана Боярская советует не посещать сауну при варикозе, повышенном давлении, температуре и сердечных болях: «Париться лучше в утренние часы, чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему после длительного рабочего дня. Ведь для вас сауна — отдых, а для организма – серьезная работа. Больше 20 минут подряд в бане быть не рекомендуется – можно получить тепловой удар.»

Если в замкнутом просторанстве сауны возникает клаустрофобия преодолеть ее можно, положив на пол тонко нарезанные кусочки яблок. Их аромат поможет расслабиться и преодолеть страх, - говорит врач. Она не советует посещать турецкие и российские бани больным бронхиальной астмой: «Астматики плохо переносят влагу и жару. Горячий воздух провоцирует у них спазм бронхов, который перекрывает доступ кислорода в легкие. Им идеально подходит финская сауна: влажность 5-25% и жарко, главное, чтобы не слишком – +60.+80»