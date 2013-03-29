Как защитить глаза во время работы за компьютером
12:29, 29 марта 2013Страна
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Регулярно обследуйтесь у офтальмолога
Известно, что долгая работа перед монитором компьютера чревата возникновением проблем со зрением. Глаза сильно устают, в некоторых случаях это становится причиной повышения внутриглазного давления, снижения зрения и возникновения головных болей.
Чтобы избежать появления всех этих проблем, достаточно просто чаще моргать.
Кроме того, всем, кто много работает перед компьютером, медики советуют:
- регулярно проходите обследование у офтальмолога,
- каждые 20 минут давайте отдыхать глазам: на 20 секунд отводите взгляд от монитора,
- при необходимости пользуйтесь увлажняющими каплями для глаз,
- монитор вашего компьютера должен быть снабжен специальным защитным покрытием.
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