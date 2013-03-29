Украина 31 марта перейдет на «летнее время»
11:47, 29 марта 2013Страна
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Спать будем на час меньше
В Украине 31 марта 2013 года в три часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на один час вперед.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.
Введение «летнего времени» предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”.
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