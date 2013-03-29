Чем заменить средство для мытья посуды

Каждый день люди пользуются моющим средством - моют посуду, а затем горячим супом остатки смывают в желудок. Французы выяснили, что человек в среднем съедает 280 граммов этого средства за год. Конечно, для здоровья ничего полезного он не несет. Поэтому эколог Андрей Бобровицкий рассказал, как он перешел на средства для мытья, которые, при необходимости, можно съесть без вреда для здоровья - глина, горчичный порошок, яблочный уксус, сода.

"Белую глину, которую продают в аптеках, можно использовать и для мытья рук. Потому что после разрекламированного мыла, которое убивает 99,9% бактерий, на коже от микрофлоры ничего не остается. А глина - безвредна. Некоторым может кожу сушить, тогда надо добавить немного оливкового масла. Я использую глину и как очиститель воды. В тех случаях, когда нет возможности набрать ключевую, беру которая есть и добавляю ложку глины. Так же глиной лечу раны. Ее можно использовать и вместо зубной пасты. Использовать в туалете освежитель означает создавать в воздухе очень неприятный коктейль из искусственных ароматизаторов и того, что есть в воздухе после пользования туалетом. Естественно очистит воздух зажженная свеча, или хвойная веточка. "

gazeta.ua