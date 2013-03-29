Клюев обещает украинцам дешевые лекарства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев заверяет, что системная работа по удешевлению лекарств в Украине будет продолжаться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом А.Клюев сказал в комментарии для журналистов в преддверии рассмотрения этого вопроса на заседании Совета нацбезопасности 29 марта.

Он отметил, что по поручению Президента власть системно наводит порядок в сфере продажи лекарств, установив контроль не только за их качеством, но и влияя на розничные цены.

В частности, А.Клюев напомнил, что во время визита Президента Украины в Индию в декабре 2012 года обсуждались возможности создания совместных предприятий по производству лекарств с индийскими партнерами. Кроме этого, обсуждались и возможности поставок лекарств по ценам производителя для максимального снижения их стоимости в аптеках Украины. А.Клюев сообщил, что вопросы локализации производства медпрепаратов в Украине обсуждаются представителями украинского правительства и с производителями других стран.

Он также напомнил, что в июне Кабинет министров Украины подписал меморандум с отечественными фармацевтами о поэтапном снижении цен на социальные виды лекарств на 20%. Помимо этого, по словам секретаря СНБО, государство постепенно расширяет механизм частичной компенсации стоимости медицинских препаратов.

А.Клюев отметил, что в 2012 году для предоставления компенсаций гражданам в госбюджете было выделено 40 млн. грн, а в бюджете на 2013 год предусмотрено выделение почти 192 млн. грн.

Кроме этого, в конце ноября 2012 года Антимонопольный комитет Украины обязал 20 крупнейших отечественных производителей и основных оптовых дистрибьюторов лекарственных препаратов воздержаться от действий, которые могут привести к экономически необоснованному повышению цен или возникновению искусственного дефицита фармацевтической продукции, сказал секретарь СНБО. По его словам, это решение было принято, чтобы предотвратить нарушения конкурентного законодательства, в частности, в периоды повышения спроса на лекарства, к примеру, во время сезонных всплесков уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

А.Клюев подчеркнул, что системная работа по удешевлению лекарств в Украине будет продолжаться.