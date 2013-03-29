Укроп и петрушка наладят работу пищеварительного тракта

На нашей территории витаминную «пальму первенства» делят укроп и петрушка. Тонкие листики первого насыщены кальцием, фосфором, железом, калием, витаминами С, А, В1, В2, РР, а также никотиновой и фолиевой кислотами. Регулярное употребление укропа улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, понижает кровяное давление. Эфирные масла этого растения помогают наладить работу пищеварительного тракта. Его отвар часто рекомендует при кишечных проблемах: диарее, метеоризме и т.д. Благодаря мягкому желче- и мочегонному свойству, укроп облегчает приступы цистита и уменьшает воспалительные процессы в почках.

Из свежесрезанной зелени можно приготовить домашние маски для лица. Наличие в укропе растительных антибиотиков – фитонцидов – способствует заживлению мелких порезов и ссадин, успокаивает кожу, очищает ее от угревой сыпи и снимает покраснение. Укропным настоем можно ополаскивать волосы. Кроме того его используют в виде примочек для уставших и покрасневших глаз.

Средний пучок петрушки содержит такое количество витаминов А и С, которого достаточно для покрытия суточной потребности в них взрослого человека. По насыщенности «аскорбинкой» эта зелень превосходит даже лимон. Также в петрушке содержатся каротин, фолиевая кислота, железо, фосфор, витамины группы В, Е, РР, флавоноиды, инулин и эфирные масла.

Как и укроп, листочки петрушки богаты фитонцидами. Приготовленным из них отваром полощут горло при ангине и для профилактики во время эпидемий гриппа. Свежую зелень полезно есть людям, страдающим гастритом и язвой желудка. Настойки из «травы, растущей на камнях» принимают при спазмах и невралгии.

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