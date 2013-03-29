Что ожидает граждан, ухаживающих за престарелыми людьми?

Министерство социальной политики по предложению омбудсмана разработало изменения в закон относительно предоставления помощи гражданам, которые ухаживают за пожилыми людьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской, проведенный уполномоченным мониторинг свидетельствует о нарушении прав отдельной категории граждан (они осуществляют уход за пожилыми людьми, не достигшими 80-летнего возраста, но по заключению медицинского заведения нуждающихся в постоянном постороннем уходе) на получение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

С целью обеспечения их конституционных прав уполномоченный по правам человека еще в сентябре 2012 года внесла представление руководству Минсоцполитики «О защите прав неработающих трудоспособных граждан, которые осуществляют уход за престарелыми лицами, не достигшими 80-летнего возраста».

По результатам акта реагирования уполномоченного по правам человека Минсоцполитики разработало проект закона Украины «О внесении изменения в ст. 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», который регулирует право на получение государственной социальной помощи лицами, предоставляющими социальные услуги.

27 марта 2013 года на заседании Кабинета министров принято решение о внесении на рассмотрение Верховной Рады проекта закона «О внесении изменения в ст. 7 Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», который полностью учитывает предложения омбудсмена. В случае его поддержки народными депутатами, право на получение социальной помощи для тех, кто ухаживает за пожилыми лицами, будет защищено.

Вопрос защиты социально уязвимых категорий граждан будет также обстоятельно проанализирован в Ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека.