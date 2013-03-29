Соцработники должны сберечь для ребенка родителей

Одной из ключевых задач, поставленных Президентом Украины, являются качественные, доступные и результативные социальные услуги для семьи с детьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко во время всеукраинского совещания «Реализация социальных инициатив Президента Украины в сфере защиты прав детей: результаты внедрения регионального проекта развития усыновления и других форм семейного воспитания в Днепропетровской области «Семья для ребенка» - достижения, решения, приоритеты» в Днепропетровске.

Совещание состоялось при участии главы Днепропетровской областной государственной администрации и министра социальной политики Украины.

По словам Ю.Павленко, только качественные услуги специалиста социальной работы могут помочь семье с ребенком преодолеть жизненные трудности, уберечь семью от социальных рисков, сохранить для ребенка родителей.

«Отдельный акцент - это качество подготовки кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители и родители-воспитатели, а также предоставление своевременной и качественной психологической, правовой, педагогической помощи семьям, которые уже воспитывают детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы», - отметил Ю.Павленко.

По его словам, воспитание детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, в семейных формах - усыновление, приемная семья, детский дом семейного типа, опека, попечительство - является основной, а не альтернативной интернатам, формой устраивания сирот. «Это, очевидно, должно изменить отношение к подготовке родителей, социального сопровождения этих семей», - отметил он.

Ю.Павленко обратил внимание присутствующих на совещании заместителей глав облгосадминистраций, отвечающих за социальное направление работы, начальников служб по делам детей, директоров центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, социальных работников на приоритетность данной задачи в их работе на протяжении 2013 года.

Уполномоченный Президента по правам ребенка также подчеркнул, что глава государства своим поручением от 27 марта поставил правительству задачи, направленные на поддержку семей с детьми, усиление социальной защиты детей и семей, создание лучших условий для развития ребенка.

За два года реализации днепропетровского областного проекта «Семья для ребенка» 926 детей-сирот, дети, лишенные родительской заботы, были усыновлены и устроены в семейные формы воспитания из государственных интернатных заведений.