Днепропетровская область переходит на новый уровень в решении вопросов сиротства

Начиная с 2011 года, Днепропетровская область взяла курс на новый формат решения вопроса сиротства – устройство ребенка в семейные формы воспитания. За последние 2 года в рамках областного проекта «Семья для ребенка» 926 детей усыновлены и устроены в семейные формы воспитания из государственных учреждений. Таким образом, за 2-3 года Днепропетровщина планирует максимально перейти на формат семейного воспитания этих категорий детей.

Сейчас область переходит на новый уровень решения данного вопроса и больше внимания концентрирует также на профилактике социального сиротства. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации во время Всеукраинского совещания, посвященного реализации социальных инициатив Президента Украины в сфере защиты прав детей.

Совещание прошло под председательством Министра социальной политики Украины Натальи Королевской и при участии уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко. Также в совещании приняли участие около 300 человек: заместители глав облгосадминистраций, начальники областных служб по делам семьи и молодежи, директора областных центров социальных служб по делам семьи и молодежи со всей Украины и др.

Губернатор отметил, что интернатная система сформировалась еще в послевоенные годы. И существовала с тех пор десятилетиями. Но как показывает практика, дети – воспитанники детских домов – выходят во взрослый мир, не имея реального представления о жизни. Поэтому Днепропетровская область уходит от этой давно отжитой системы. Для этого в области совместно с благотворительным фондом Рината Ахметова реализуется проект «Семья для ребенка».

Подтверждением эффективности системы являются тысячи детей, которые нашли своих родителей. На начало 2011 года в интернатных учреждениях области находилось 2,3 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. За два года – 2011-й и 2012-й – почти тысяча из этих детей (926) нашли новые семьи. Таким образом, всего за два года почти наполовину вопрос был решен. За 2 месяца текущего года свою семью нашли еще 100 детей. В этом году стоит задача сократить количество детей, находящихся в интернатах, с 1070 до 500.

«Фактически – это финишная прямая. И 2013 год должен стать новым этапом в этой работе. В начале пути все силы областной власти были направлены на то, чтобы дети из детских домов нашли свою семью. Жизнь есть жизнь, и дети в силу разных обстоятельств остаются без родителей. Однако в регионе налажена система, которая поможет детям найти новую любящую семью, минуя интернат. Теперь Днепропетровская область переходит на новый уровень решения данного вопроса и больше внимания концентрирует также на профилактике социального сиротства. Наша цель – свести к минимуму случаи, когда ребенка забирают из семьи», – сказал Дмитрий Колесников.

«Когда в 2008 году фонд создал программу по развитию семейных форм воспитания, мы исходили из одного-единственного приоритета, озвученного учредителем фонда Ринатом Ахметовым: ребенок должен воспитываться в семье. Мы прошли непростой путь, на котором столкнулись с рядом сложностей, – сопротивление интернатной системы, непонимание проблемы на наивысшем уровне, отсутствие положительного опыта. В данном «пилоте» - на примере Днепропетровской области, где мы нашли единомышленников, - удалось отработать управленческую модель. Здесь, помимо политической воли, была выстроена эффективная исполнительная структура. Во многом благодаря этому проект «Семья для ребенка» показал отличные результаты. Но и для нас, и для области важны не цифры и показатели устройства в семьи, а качество результатов. Потому что приоритет – судьбы детей, а не цифры».

По статистике в области из 9 тыс. детей-сирот 6,5 тыс. «осиротели» при живых родителях. Губернатор отметил, что на данном этапе очень важно сосредоточить внимание на работе с кризисными семьями. Особый акцент в регионе делается на популяризации семейных ценностей, чтобы предупредить отказ матерей от новорожденных детей. Информационная кампания ведется в родильных домах и в больницах, работают консультационные пункты территориальных центров социальных служб.

В рамках реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича с июля 2012 года в Днепропетровской области значительно усилены штаты центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Дополнительно введено 775 должностей специалистов по социальной работе. Это позволило в пять раз увеличить количество специалистов, работающих с семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах. Основная задача специалистов следующая: каждая семья, которая нуждается в помощи, должна получить ее вовремя. Кризисные ситуации должны быть предупреждены.

Меньше чем за год – с июля 2012 года по март 2013 года – социальные работники области проинспектировали более чем 82 тысячи семей. Это треть всех семей с детьми. Из них под социальное сопровождение взято более 7 тысяч семей. Более 2 тысяч семей выведены из кризиса. Благодаря своевременным действиям социальных работников предупреждено изъятие 187 детей из семей, 55 детей возвращены в биологические семьи из государственных учреждений.

С 2011 года в области реализуется социальный проект «Депутаты за благополучие семей». В социальном проекте участвуют более 3,5 тысяч депутатов различных уровней. За каждым из них закреплена кризисная семья. Всего под такой «опекой» депутатов находится более 7,8 тысяч семей (74% от всех кризисных семей). В городах и районах между семьями, местным центром социальных служб и депутатом заключены трехсторонние соглашения, прописан план действий и обязанности сторон по его исполнению. При необходимости семьям оказывается помощь в организации лечения, обучения, оздоровления и отдыха детей, приобретении продуктов питания и одежды, решении жилищно-бытовых проблем. Также предоставляется помощь в трудоустройстве родителей

В текущем году в области на базе детского дома «Семья» в Днепропетровске будет открыт пилотный центр социальной поддержки ребенка и семьи. Он станет одним из первых в Украине. Подобный центр сейчас работает только в Киевской области.