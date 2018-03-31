Мифы о подгузниках

Сегодня каждая мама, которая имеет новорожденного ребенка, знакома с одноразовыми подгузниками. О них много слышали, даже не имея детей. Но вокруг одноразовых подгузников до сих пор ведется много споров. Бабушки рассказывают жуткие истории о бесплодии мальчиков и проблемах в здоровье девочек, которые одевали подгузники. Правдивые ли эти утверждения? Попробуем разобраться вместе.

Миф 1. Если девочки носят подгузники - у них будет цистит

В действительности, цистит у детей связан не с ношением подгузника как такового, а с неподобающей гигиеной и вследствие этого попаданием микробной флоры в мочевой пузырь. Такое может возникать у детей, которые носят и не носят подгузники.

Девочки склонны к циститу больше, чем мальчики из-за особенностей строения организма. Циститы обычно возникают при длительном пребывании в загрязненной фекалиями одежде и неправильной методике подмывания.

Конечно, если крайне редко менять подгузник, вероятность воспалительных процессов в области гениталий вырастет, но по правилам его нужно менять сразу же после стула, и каждые 2-3 часа, если ребенок мочится.

Кроме того, ребенку как можно чаще нужно позволять находиться в домашних условиях без подгузника - в штанишках или с голыми ножками. При таком ношении подгузника никаких негативных явлений не возникает.

Миф 2. Если мальчики носят подгузники - у них будет бесплодие

Ученые доказали негативное влияние повышенных температур на образование сперматозоидов. При повышении температуры мошонки до 41-42 градусов качество спермы прогрессивно снижается к почти полной невозможности зачатия.

Из этого утверждения был рожден миф о формировании бесплодия мальчиков - якобы мошонка у них постоянно перегрета. Но этот миф не более чем голословное утверждение, так как внутри подгузника температура не поднимается выше средней температуры тела, и уж тем более не достигает 40 градусов. Потому ни о каком перегреве гениталий речь не идет.

И даже если допустить, что мошонка действительно находится в повышенных для нее температурах внутри подгузника, то на плодотворность мальчика это никак не может повлиять еще и потому, что сперматогенный эпителий начинает формироваться и созревать к возрасту 7-8 лет и старше, а в этом возрасте мальчики уже не носят подгузников.

Миф 3. Внутри подгузника образуется парник

Многие бабушки указывают на формирование внутри подгузника парникового эффекта, при котором повышается температура и формируется повышенная влажность. Это влияет на состояние кожи и здоровья ребенка - образуются опрелости и дерматиты.

Но этот самый парниковый эффект на практике отсутствует - основная задача подгузника, впитывать и удерживать внутри себя лишнюю влагу, а не испарять ее. Естественно, если подгузник меняется редко и переполняется, он может снижать свои защитные свойства.

Кроме того, подгузник является своего рода элементом одежды, и это нужно учитывать, одевая ребенка. Хотя современные подгузники и выполненные из воздухопроницаемых материалов, если на них сверху надеть трое штанов, ребенку будет жарко, и кожа будет потеть - это нормальное явление.

Но, при своевременной замене подгузника и использовании средств по уходу за кожей (крем под подгузник, специальное детское мыло для подмывания), никакие негативные последствия для здоровья не отмечаются.

Миф 4. При ношении подгузника ножки ребенка искривляются

Одевая малышам подгузники, много родителей отмечают, что ножки у малыша кривые. Это волнует родителей и вызывает опасение. Однако, ноги у малышей имеют такую форму из-за внутриутробного нахождения в особенном положении. По мере роста кривизна ног идет независимо от ношения подгузников.

Более того врачи-ортопеды даже рекомендуют подгузники (и широкое пеленание) в качестве своего рода профилактического средства, чтобы правильно формировался тазобедренный сустав. Физиологичным для него положением является легкое разведение ножек в области тазобедренного сустава.

Повлиять на форму ног могут не подгузники, а питание и пребывание малыша на солнышке, так как основной проблемой детей в этом возрасте может стать рахит.

Миф 5. Если ребенок ходит в подгузниках - будут проблемы с горшком

Процесс приучения к горшку - это этап длительный и временами не всегда успешный с самого начала. В среднем возраст, в котором дети начинают осознавать свои желания и могут потерпеть и попроситься на горшок, - от 1 до 3 лет.

Интервал достаточно широк, и зависит он от сроков формирования условного рефлекса, дозревания и координирования мышц в области сфинктеров и связи их с мозговыми центрами. Потому, независимо от ношения подгузников ребенок начинает ходить на горшок в возрасте от 18 до 30 месяцев.

Более того, сегодняшние производители подгузников пошли дальше и облегчили родителям вопрос приучения к горшку - они производят особенные трусики-подгузники, которые можно надевать и снимать как трусики, но в случае, если ошибка произошла, ребенок не намочит одежду - подгузник впитает влагу.

Миф 6. У детей, которые одевали подгузники, будет энурез

Этот миф тесно связан с предыдущим и базируется на формировании условных рефлекторных связей между мозгом и сфинктерами мочевой системы. Дозревание всего этого сложного механизма происходит к 4-5 годам, и ночные протекания к этому возрасту патологией не считаются.

А в возрасте после 2 лет ребенок редко носит подгузники. Постепенно мозг научится реагировать на сигналы мочевого пузыря пробуждением, а к этому моменту можно поднимать малыша на горшок один-два раза за ночь. Ношение памперсов на этот механизм никоим образом не влияет.

dytyna.info