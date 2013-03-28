Потепление будет сопровождаться дождями

Потепление в Киеве, которое следует ожидать с 30 марта, будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, выступая сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА.

По его данным, 30 марта температура в Киеве начнет повышаться, но при этом ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. С 31 марта по 2 апреля также будет сохраняться дождливая погода.

“Но общее количество осадков большим не будет”, - сказал Н.Кульбида.

Наивысшую температуру воздуха в ближайший период, по его словам, следует ожидать 1 апреля – в этот день днем будет до +10º. Однако затем в Киеве опять станет прохладнее.

"Уже 2-3 апреля дневная температура воздуха снизится максимум до 3-4º выше нуля. Ночью — небольшие морозы", - сообщил Н.Кульбида.

4-5 апреля температура воздуха опять повысится максимум до 6-8º тепла.

“Такой существенный рост температуры от +10º и выше можно ожидать в период 8-10 апреля”, - отметил руководитель гидрометцентра.