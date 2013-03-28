Киеву не избежать потопа
14:17, 28 марта 2013Страна
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Предупреждает Попов
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов прогнозирует, что столице не удастся избежать подтоплений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сказал сегодня на пресс-конференции.
В то же время он подчеркнул, что власти города прилагают все усилия, чтобы не допустить подтоплений, а в случае их возникновения - немедленно отреагировать на них и как можно быстрее ликвидировать.
“То, что случаи будут, у меня нет сомнения, потому что почти 50 млн. тонн талого снега в ближайшее время будут водой. Не рассчитаны, в том числе при строительстве города, на такие объемы приема талой воды наши сети. Поэтому, безусловно, будут случаи, и мы будем на это реагировать круглосуточно”, - сказал А.Попов.
Он обратил внимание, что город имеет план эвакуации населения из зон возможного подтопления. Кроме того, в ближайшие дни будет завершена разработка электронной карты подтоплений.
“Это и для принятия решений важно, и будем население информировать”, - отметил председатель КГГА.
А.Попов заметил, что снег в Киеве убирают круглосуточно, чтобы смягчить ситуацию с подтоплениями, особенно, чтобы обеспечить нормальную работу транспорта.
“Вывезем до 300 тысяч тонн, думаю”, - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в Украинском гидрометцентре считают, что Киев может подтопить не в результате повышения уровня воды в реках, а в результате таяния большого количества снега, который лежит в городе.
Справка УНИАН. 22-24 марта в Киеве выпало рекордное количество снега — полуторамесячная норма, а именно около 60 мм, от 45 до 50 млн тонн.
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