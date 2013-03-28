Как распознать сахарный диабет
Общая слабость и сонливость, быстрая утомляемость...
Сахарный диабет - заболевание очень серьезное и при первых его признаках необходимо срочно обратиться к врачу и сдать ряд анализов, в первую очередь - кровь на уровень сахара.
Тревожные симптомы, позволяющие заподозрить сахарный диабет, следующие:
- изнуряющая жажда
- частое мочеиспускание и резкое увеличение количества мочи (до 9 л за сутки)
- значительная потеря в весе (до 15 кг в месяц)
- общая слабость и сонливость, быстрая утомляемость
- запах ацетона изо рта
- частое затуманивание зрения
- ощущение тяжести в ногах, частые головокружения
- слишком медленное затягивание ран
- пониженная температура тела
- судороги в области икроножных мышц.
Сергей Резник, эндокринолог-диабетолог, комментирует: "Диабет бывает инсулиновозависимый (его симтомы мы описали выше), который возникает при отмирании клеток поджелудочной железы в результате перенесенной вирусной инфекции или снижения иммунитета, и инсулиновонезависимый (наследственная болезнь, при которой инсулин вырабатывается в избытке, но клетки организма не способны его воспринимать из-за утраты чувствительности к нему). Такой тип диабета возникает обычно в зрелом возрасте часто у лиц с избыточной массой тела, характеризуется спокойным, медленным началом, симптомы сахарного диабета мало выражены".
Лечение сахарного диабета:
- специальная диета
- медицинские препараты (инсулин)
- физическая нагрузка.
Цель терапевтических мероприятий — нормализация нарушенных обменных процессов и массы тела, сохранение или восстановление работоспособности больных, предупреждение или лечение сосудистых осложнений.
Лечение сахарного диабета должно быть системным и строго индивидуальным, основываясь на данных диагностики, а также особенностях каждого конкретного случая.