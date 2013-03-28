Как распознать сахарный диабет

Сахарный диабет - заболевание очень серьезное и при первых его признаках необходимо срочно обратиться к врачу и сдать ряд анализов, в первую очередь - кровь на уровень сахара.

Тревожные симптомы, позволяющие заподозрить сахарный диабет, следующие:

- изнуряющая жажда

- частое мочеиспускание и резкое увеличение количества мочи (до 9 л за сутки)

- значительная потеря в весе (до 15 кг в месяц)

- общая слабость и сонливость, быстрая утомляемость

- запах ацетона изо рта

- частое затуманивание зрения

- ощущение тяжести в ногах, частые головокружения

- слишком медленное затягивание ран

- пониженная температура тела

- судороги в области икроножных мышц.

Сергей Резник, эндокринолог-диабетолог, комментирует: "Диабет бывает инсулиновозависимый (его симтомы мы описали выше), который возникает при отмирании клеток поджелудочной железы в результате перенесенной вирусной инфекции или снижения иммунитета, и инсулиновонезависимый (наследственная болезнь, при которой инсулин вырабатывается в избытке, но клетки организма не способны его воспринимать из-за утраты чувствительности к нему). Такой тип диабета возникает обычно в зрелом возрасте часто у лиц с избыточной массой тела, характеризуется спокойным, медленным началом, симптомы сахарного диабета мало выражены".

Лечение сахарного диабета:

- специальная диета

- медицинские препараты (инсулин)

- физическая нагрузка.

Цель терапевтических мероприятий — нормализация нарушенных обменных процессов и массы тела, сохранение или восстановление работоспособности больных, предупреждение или лечение сосудистых осложнений.

Лечение сахарного диабета должно быть системным и строго индивидуальным, основываясь на данных диагностики, а также особенностях каждого конкретного случая.

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