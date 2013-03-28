В Киеве создан штаб по предупреждению наводнения

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов на базе комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций создал штаб, который будет заниматься предупреждением наводнения и ликвидацией его последствий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, штаб возглавил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой.

Об этом председатель столичной горгосадминистрации сообщил сегодня во время заседания указанной комиссии.

А.Попов подчеркнул, что задачи, которые стоят перед созданным штабом, требуют максимального внимания и быстрой реакции, а именно: не допустить подтопления низинных территорий города (Оболонь, Русановка, Позняки, Осокорки и другие), повреждения инженерных сетей, а особенно электросетей, в жилых домах, где возможно подтопление подвальных помещений; немедленно освободить ливнеприемники от снега, обеспечить стабильную работу дренажной системы.

По словам председателя КГГА, сегодня к уборке от снега остановок общественного транспорта, ливневых стоков, переходов и тому подобное кроме коммунальных служб привлечено и 1000 военнослужащих.

Также он подчеркнул, что ожидается повышенная нагрузка на городские канализационные системы, поэтому особое внимание нужно уделить работе «Киевводоканала», Бортничской станции аэрации, усилить контроль за ситуацией на иловых полях БСА.

А.Попов поручил обеспечить оперативный мониторинг качества бюветной воды, которую пьют киевляне, а о результатах сообщать общественности.

Кроме того, в круглосуточном режиме все городские службы и оперативные группы должны реагировать на обращение жителей города в контактный центр (телефон: 15-51).

Кроме очерченных председателем КГГА основных вопросов в городе разработан и уже реализуется план предупреждения наводнения и ликвидации его последствий.