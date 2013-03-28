Госслужба по ЧС хочет сотрудничать с волонтерами

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям инициирует проведение круглого стола с представителями волонтерских организаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС, во встрече примут участие руководители Госслужбы, руководители спасательных подразделений ГСЧС и активисты волонтерских организаций.

Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате аномального снегопада 23-25 марта, продемонстрировала активность местных общин. Во время ликвидации последствий стихийного бедствия волонтеры помогали людям в борьбе со стихией. С целью углубления сотрудничества с общественными организациями и оптимизации усилий волонтерских организаций по предоставлению помощи населению запланировано разработать совместный План действий Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и волонтерских организаций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ходе круглого стола планируется определить пути эффективного взаимодействия ГСЧС и волонтеров, организовать создание реестра волонтеров и координационного центра волонтерских организаций с целью координации действий волонтеров в условиях чрезвычайной ситуации.