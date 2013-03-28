В Украине зафиксировали 256 случаев "свиного гриппа"

В Украине в течение 12-й недели текущего года выявили 256 случаев вируса гриппа типа А H1/N1, который в народе также называют "свиным". Об этом говорится в официальных материалах Государственной СЭС, пишет newsru.ua

"По состоянию на 12 неделю 2013 вирусологическими лабораториями Украины исследован методом полимеразной цепной реакции 2 423 образцов материала от больных гриппом и ОРВИ, из них положительных 458, в том числе гриппом типа В -63 и грипп типа А - 395 (А ( Н3) - 56, А (Н1) pdm09 - 256, А (Н1) сезонный - 1 и нетипированные - 82)", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, чаще всего украинцы умирают от "свиного" гриппа и "Висконсина".