Продукты, которые снижают аппетит

Каждая женщина в той или иной степени стремится хорошо выглядеть, быть стройной и привлекательной. Но что делать, когда за каждый килограмм веса приходится буквально бороться, а любимое платье опять не сходится? Не спешите прибегать к голоданию или садится на строгую диету, ведь нормализовать вес и сохранить фигуру легко! Достаточно лишь контролировать свой аппетит, размер порции и употреблять в пищу некоторые продукты, снижающие аппетит. Какие продукты снижают аппетит между основными приемами пищи? Вода

Наиболее важным продуктом, снижающим аппетит, является вода. Чистая вода – основа всех существующих диет, так как поддержание водного баланса очень важно при похудении и контроле веса. Минеральная негазированная вода хорошо перебивает голод, и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, способствует выведению токсинов и активизации обменных процессов организма. Для утоления голода, желательно выпивать стакан воды перед едой. Это поможет включить процесс пищеварения, а также создаст ощущение наполнения желудка. После еды, следует вообще удержаться от употребления любой жидкости, так как размытый желудочный сок наносит вред организму.

Овощи и фрукты Не последнее место в списке продуктов, снижающих аппетит, занимает корзинка со свежими фруктами и овощами. Благодаря тому, что эти продукты богаты не только на витамины и аминокислоты, но и на клетчатку, они являются наилучшим способом перебить голод между основными приемами пищи.

Из всех десертных продуктов, снижающих аппетит, яблоки содержат наибольшее количество пищевых волокон, что требует больше времени и усилий для пережевывания. Также яблоки занимают довольно много места в желудке. Таким образом, организм быстро получает свою долю желудочного сока и информирует рецепторы о достаточном насыщении. Кроме того, глюкоза, содержащаяся в яблоках, умеренно влияет на уровень сахара в крови, поэтому после такого диетического перекуса не возникнет дальнейшего маниакального желания кушать. Для большей эффективности фрукты и овощи, нужно ставить на самом видном месте, во избежание соблазна заглянуть в холодильник.

Свежевыжатые соки и фреши Обратите внимание на пользу свежевыжатых фруктовых и овощных соков. Это тоже продукты, снижающие аппетит. Цитрусовые фреши и свежевыжатые овощные соки быстро активизируют обмен веществ и хорошо усваиваются, но в отличие от углеводов содержат намного меньше калорий. Если у вас нет возможности сделать свежевыжатый сок из овощей, то можно съесть несколько помидоров, небольшой огурец или морковку.

Орехи, бобы и семена Отдельные продукты, снижающие аппетит – это орехи, семена и бобы. Среди них необходимо выделить кедровые орехи и льняное семя, такие продукты содержат линолевую кислоту, которая стабилизирует выработка гормона голода. Также миндаль и какао-бобы, которые богаты белком, и содержат здоровые жиры, что позволяет насыщать организм. Но будьте осторожны, снижения аппетита наступает только спустя некоторое время. В умеренных количествах такие продукты можно употреблять для перекуса и снижения аппетита.

Шоколад Пожалуй, самый приятный способ контроля аппетита с помощью шоколада. Несколько кусочков качественного горького шоколада хорошо перебивает аппетит. Черный шоколад содержит много жирных кислот и мало калорий, в отличие от молочного, где все наоборот. Для лучшего эффекта снижения аппетита попробуйте не просто съесть шоколад, а рассосать его во рту, как леденец. Тогда организм решит, что вы уже съели достаточно сладкого, и перестанет мучить вас голодом.

Какие продукты препятствуют перееданию?

Салаты Из овощей и фруктов можно делать салаты, добавляя такие продукты, снижающие аппетит, как шпинат, капуста, ревень, зелень петрушки и укропа и некоторые лекарственные травы, например одуванчик, цикорий, тысячелистник. Блокировать чувство голода помогают грубые волокна, содержащиеся в овощах, а порция не заправленного салата перед основным приемом пищи способствует быстрому выделению желудочного сока. Это эффективно препятствует перееданию и заставляет выбирать менее калорийные блюда. Даже если вы не придерживаетесь никакой диеты, постоянное употребления салатов перед едой поможет вам очистить зашлакованный кишечник и избавится от патогенной микрофлоры.

Наилучшей заправкой к таким салатам считается льняное масло, которое содержит большое количество жиров омега-3 и растительных волокон, а чем больше волокон вы съедаете, тем медленнее глюкоза всасывается в кровь, что помогает поддерживать нормальный уровень гормонов, отвечающих за голод.

Супы и бульоны Благодаря клиническим исследованиям диетологи узнали, какие продукты снижают аппетит во время еды наиболее эффективно. Оказалось – это традиционный суп, на основе нежирного бульона. Секрет кроется в том, что горячая жидкость значительно ослабляет аппетит, а небольшая калорийность супа позволяет съедать даже большие порции без ущерба для фигуры. Для приготовления таких супов нужно тщательно подбирать продукты, снижающие аппетит, овощи и зелень.

Диетическое мясо Для приготовления полноценных вторых блюд можно использовать такие продукты, снижающие аппетит, как семга, красное куриное мясо или молочная телятина. Эти продукты содержат легкоусваиваемые здоровые жиры, поэтому хорошо насыщают организм и обеспечивают чувство насыщения длительное времени.

Овсянка Наиболее богатый источник диетической клетчатки, необходимый для утоления голода – это овсянка. Ее можно употреблять как в качестве гарнира, так и самостоятельного блюда. По сравнению с другими злаковыми в ней очень мало сахара, а ежедневное употребление овсянки снижает уровень холестерина и улучшает пищеварение.

Какие продукты снижают аппетит перед сном? Молоко

У некоторых мужчин и женщин наибольшее чувство голода возникает как раз перед сном из-за повышенной выработки некоторых аминокислот. Такой ночной аппетит можно снизить, выпив на ночь стакан нежирного молока или обезжиренный йогурт. Безжировые молочные продукты не только компенсируют недостаток этих аминокислот, но и активно расщепляют жировые клетки, улучшают ночной сон и восполняют энергетические запасы организма.

hotsport.ua