Продукты, которые снижают аппетит
Не спешите прибегать к голоданию или садиться на строгую диету, ведь нормализовать вес и сохранить фигуру легко!..
Каждая женщина в той или иной степени стремится хорошо выглядеть, быть стройной и привлекательной. Но что делать, когда за каждый килограмм веса приходится буквально бороться, а любимое платье опять не сходится? Не спешите прибегать к голоданию или садится на строгую диету, ведь нормализовать вес и сохранить фигуру легко! Достаточно лишь контролировать свой аппетит, размер порции и употреблять в пищу некоторые продукты, снижающие аппетит. Какие продукты снижают аппетит между основными приемами пищи? Вода
Вода
Наиболее важным продуктом, снижающим аппетит, является вода. Чистая вода – основа всех существующих диет, так как поддержание водного баланса очень важно при похудении и контроле веса. Минеральная негазированная вода хорошо перебивает голод, и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, способствует выведению токсинов и активизации обменных процессов организма. Для утоления голода, желательно выпивать стакан воды перед едой. Это поможет включить процесс пищеварения, а также создаст ощущение наполнения желудка. После еды, следует вообще удержаться от употребления любой жидкости, так как размытый желудочный сок наносит вред организму.
Овощи и фруктыНе последнее место в списке продуктов, снижающих аппетит, занимает корзинка со свежими фруктами и овощами. Благодаря тому, что эти продукты богаты не только на витамины и аминокислоты, но и на клетчатку, они являются наилучшим способом перебить голод между основными приемами пищи.
Из всех десертных продуктов, снижающих аппетит, яблоки содержат наибольшее количество пищевых волокон, что требует больше времени и усилий для пережевывания. Также яблоки занимают довольно много места в желудке. Таким образом, организм быстро получает свою долю желудочного сока и информирует рецепторы о достаточном насыщении. Кроме того, глюкоза, содержащаяся в яблоках, умеренно влияет на уровень сахара в крови, поэтому после такого диетического перекуса не возникнет дальнейшего маниакального желания кушать. Для большей эффективности фрукты и овощи, нужно ставить на самом видном месте, во избежание соблазна заглянуть в холодильник.
Свежевыжатые соки и фрешиОбратите внимание на пользу свежевыжатых фруктовых и овощных соков. Это тоже продукты, снижающие аппетит. Цитрусовые фреши и свежевыжатые овощные соки быстро активизируют обмен веществ и хорошо усваиваются, но в отличие от углеводов содержат намного меньше калорий. Если у вас нет возможности сделать свежевыжатый сок из овощей, то можно съесть несколько помидоров, небольшой огурец или морковку.
Орехи, бобы и семенаОтдельные продукты, снижающие аппетит – это орехи, семена и бобы. Среди них необходимо выделить кедровые орехи и льняное семя, такие продукты содержат линолевую кислоту, которая стабилизирует выработка гормона голода. Также миндаль и какао-бобы, которые богаты белком, и содержат здоровые жиры, что позволяет насыщать организм. Но будьте осторожны, снижения аппетита наступает только спустя некоторое время. В умеренных количествах такие продукты можно употреблять для перекуса и снижения аппетита.
ШоколадПожалуй, самый приятный способ контроля аппетита с помощью шоколада. Несколько кусочков качественного горького шоколада хорошо перебивает аппетит. Черный шоколад содержит много жирных кислот и мало калорий, в отличие от молочного, где все наоборот. Для лучшего эффекта снижения аппетита попробуйте не просто съесть шоколад, а рассосать его во рту, как леденец. Тогда организм решит, что вы уже съели достаточно сладкого, и перестанет мучить вас голодом.
Какие продукты препятствуют перееданию?
СалатыИз овощей и фруктов можно делать салаты, добавляя такие продукты, снижающие аппетит, как шпинат, капуста, ревень, зелень петрушки и укропа и некоторые лекарственные травы, например одуванчик, цикорий, тысячелистник. Блокировать чувство голода помогают грубые волокна, содержащиеся в овощах, а порция не заправленного салата перед основным приемом пищи способствует быстрому выделению желудочного сока. Это эффективно препятствует перееданию и заставляет выбирать менее калорийные блюда. Даже если вы не придерживаетесь никакой диеты, постоянное употребления салатов перед едой поможет вам очистить зашлакованный кишечник и избавится от патогенной микрофлоры.
Наилучшей заправкой к таким салатам считается льняное масло, которое содержит большое количество жиров омега-3 и растительных волокон, а чем больше волокон вы съедаете, тем медленнее глюкоза всасывается в кровь, что помогает поддерживать нормальный уровень гормонов, отвечающих за голод.
Супы и бульоныБлагодаря клиническим исследованиям диетологи узнали, какие продукты снижают аппетит во время еды наиболее эффективно. Оказалось – это традиционный суп, на основе нежирного бульона. Секрет кроется в том, что горячая жидкость значительно ослабляет аппетит, а небольшая калорийность супа позволяет съедать даже большие порции без ущерба для фигуры. Для приготовления таких супов нужно тщательно подбирать продукты, снижающие аппетит, овощи и зелень.
Диетическое мясоДля приготовления полноценных вторых блюд можно использовать такие продукты, снижающие аппетит, как семга, красное куриное мясо или молочная телятина. Эти продукты содержат легкоусваиваемые здоровые жиры, поэтому хорошо насыщают организм и обеспечивают чувство насыщения длительное времени.
ОвсянкаНаиболее богатый источник диетической клетчатки, необходимый для утоления голода – это овсянка. Ее можно употреблять как в качестве гарнира, так и самостоятельного блюда. По сравнению с другими злаковыми в ней очень мало сахара, а ежедневное употребление овсянки снижает уровень холестерина и улучшает пищеварение.
Какие продукты снижают аппетит перед сном? Молоко
Молоко
У некоторых мужчин и женщин наибольшее чувство голода возникает как раз перед сном из-за повышенной выработки некоторых аминокислот. Такой ночной аппетит можно снизить, выпив на ночь стакан нежирного молока или обезжиренный йогурт. Безжировые молочные продукты не только компенсируют недостаток этих аминокислот, но и активно расщепляют жировые клетки, улучшают ночной сон и восполняют энергетические запасы организма.