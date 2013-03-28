Работает ли закон о принудительном лечении больных туберкулезом?

Принудительное лечение больных туберкулезом в Украине осуществляется в пределах законодательства.

Об этом заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева, комментируя на брифинге информацию о том, что Минздрав не исполняет Закон "О борьбе с заболеванием туберкулезом" в той его части, которая касается принудительного лечения больных заразной формой этой болезни, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По ее словам, работники медицинских учреждений делают все от них зависящее для лечения больных туберкулезом.

"В течение 2012 года в Украине открыто 39 учреждений, где могут пройти и обязаны проходить принудительное лечение больные туберкулезом, избегающие терапии, если такое решение было принято. В течение 2012 года принудительное лечение прошли 360 больных", - отметила министр.

По ее словам, медики по отношению к больным туберкулезом действуют согласно действующему законодательству.

"Если больной нарушает правила госпитализации, прекращает лечение, нарушает режим и при этом является опасным для общества по критериям распространения активной туберкулезной палочки, работник медицинского учреждения обращается в суд с заявлением и обоснованием своих шагов. И суд принимает решение о принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение такого больного, которое подлежит немедленному исполнению. Мы информируем органы внутренних дел, ведь именно на них возложена функция обеспечить принудительное лечение больного, решение по которому принято судом. Так что, я считаю, со стороны медиков неисполнение данного закона не наблюдается. Если больной убежал, его разыскивают и не могут найти, это проблема семьи, больного, коллектива - выяснить, где он находится", - подчеркнула Р.Богатырева.

Министр здравоохранения выразила несогласие с утверждением о том, что Минздрав не исполняет норму закона о принудительном лечении больных туберкулезом, которые его избегают. "Никаких оснований обвинять медиков в этом нет", - заметила она.