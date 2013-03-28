Украина и РФ активизируют взаимодействие в медицине

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко и вице-премьер РФ Ольга Голодец договорились об активизации двустороннего взаимодействия в области медицины, образования, молодежной политики и спорта.

Как сообщается на Правительственном портале, встреча вице-премьеров состоялась сегодня в Москве в ходе рабочего визита К.Грищенко в Россию.

Отдельное внимание во время встречи было уделено реализации мероприятий по празднованию 200-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко и 1025-летия крещения Киевской Руси, говорится в сообщении.

Также в этот день К.Грищенко во главе делегации Украины, в которую вошли иерархи УПЦ, представители органов местного самоуправления и общественных организаций, принял участие в заседании международного церковно-общественного комитета по подготовке к празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси.

В ходе заседания обсуждались вопросы координации празднований, которые будут проводиться в Украине, России и Беларуси; проведения совместных мероприятий; широкого привлечения к торжествам общественности и, в частности, молодежи.

В своем выступлении К.Грищенко проинформировал о шагах, которые осуществляются Президентом Украины и правительством для обеспечения надлежащего уровня празднований.

„По инициативе главы государства, - отметил он, - 1025-летие крещения Киевской Руси будет отмечаться на государственном уровне, и не только в столице, но и всех городах, селах и регионах Украины”.

На заседании также отмечался важный характер будущих празднований. „Событие, происходившее 1025 лет назад на берегах Днепра, не только в корне изменило ход исторической эволюции нашего государства, но и, в то же время, стало ключевой составляющей современного духовно-морального развития нашего народа”, - отметил К.Грищенко.