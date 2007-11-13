Противозачаточные таблетки повышают риск сердечного приступа

Использование противозачаточных пилюль в течение долгого периода времени повышает риски сердечного приступа и удара среди женщин, предупреждают врачи Университета Гента в Бельгии.

Для исследования специалисты рассмотрели здоровье 1 тыс. 301 женщины в возрасте 35-55 лет. Кардиологи отметили закупорку артерий у 81% участниц, которые придерживались такого типа контрацепции более 13 лет.

Медики нашли 20-30-процентное накопление вредных веществ (жира, холестерина, кальция) в коронарных и сонных артериях. По предположениям исследователей, высокие уровни гормона эстрогена в противозачаточных таблетках играют главную роль в повышении сердечно-сосудистых рисков.

Оральная контрацепция, содержащая гормоны, применяется 100 млн. женщин во всём мире, отмечают эксперты. Они считают, что, в связи с полученными данными, женщины должны искать альтернативные способы защиты своего здоровья.

NeBoley.com.ua