Сегодня - Международный день незрячих людей

В Украине живет 65 тыс. незрячих людей. В целом же в мире насчитывается 27 млн. слепых людей и 160 млн. людей с очень слабым зрением.

Издание “Киевские ведомости” посетило столичную специализированную библиотеку для слепых. Здесь уже полтора года успешно работает созданный на деньги американцев Интернет-центр: тексты на экранах компьютеров с выходом в глобальную сеть полностью озвучиваются. Кроме того, их можно распечатать шрифтом Брайля для незрячих.

Однако и этой библиотеке, как и всем подобным учреждениям в Украине, не хватает денег. В прошлом году книги незрячим доставляли из библиотеки прямо домой. Сейчас же от такой услуги из-за нехватки денег отказались.

ICTV