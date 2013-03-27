Янукович поручил принять меры для комплексного развития детей

Президент Украины Виктор Янукович дал поручение Кабинету министров подготовить изменения к действующему законодательству, которые предусматривают создание благоприятных условий для развития детей, улучшения материального положения семей с детьми, их социальной поддержки и защиты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, по словам Президента, законодательные изменения должны обеспечить поэтапную отмену до конца года уровня обеспечения прожиточного минимума (гарантированного минимума) для детей при назначении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, повышение на 25 процентов размера надбавки на уход за ребенком-инвалидом с исключительно высокой степенью потери здоровья; определение размера выплаты пособия на детей-инвалидов, над которыми установлена опека или попечительство, на уровне не менее двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста без учета государственного социального пособия на детей-инвалидов; расходы на внешкольное образование.

Кабинет министров должен создать всеукраинскую телефонную «горячую линию» по вопросам защиты семей с детьми, которая будет обеспечивать оперативное реагирование на нарушения прав детей и случаи насилия в отношении детей, оказание неотложной психологической помощи.

Также в поручении предложено решить вопрос полного и своевременного обеспечения детей-инвалидов необходимыми техническими и другими средствами реабилитации, специальных учебных заведений для детей с нарушениями зрения - учебниками и пособиями со шрифтом Брайля, которые соответствуют современным образовательным требованиям и стандартам.

Согласно документу, до 15 апреля правительство должно внести предложения по учреждению в 2013 году Президентской программы для талантливых детей «Интеллектуальное будущее Украины», которой будет охвачено не менее 100 детей ежегодно. Речь идет о предложениях по порядку отбора для участия в Программе, формам и системности работы с такими детьми, в том числе с участием Малой академии наук Украины.

Кроме того, премьер-министру Украины, председателю Совета министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций поручено обеспечивать в 2013-2014 годах расширение сети дошкольных учебных заведений для обеспечения охвата такими заведениями не менее 85 процентов детей соответствующего возраста; введение ежегодного функционирования всеукраинских и областных летних школ для одаренных детей с привлечением к работе в таких школах ведущих специалистов и ученых, обеспечить модернизацию детских спортивных площадок общеобразовательных и дошкольных учебных заведений.

В поручении Президента также говорится о необходимости создания в Украине центров дневного пребывания для детей-инвалидов, расширения сети социальных центров матери и ребенка, совершенствования работы по оказанию социальных услуг беременным женщинам и матерям с детьми, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Глава государства поручил создать условия для охвата различными формами внешкольного образования не менее 70 процентов детей соответствующего возраста; эффективную систему раннего выявления и своевременной медицинской реабилитации детей с врожденными пороками или с задержками развития, обеспечения их надлежащей медицинской помощью, а также предоставление необходимой психологической поддержки семьям с такими детьми.

Также премьер-министру Украины, председателю Совета министров АР Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций предлагается обеспечить проведение в 2014-2015 годах Национального турнира школьных баскетбольных команд Евро-2015.