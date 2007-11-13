Ожирение способствует развитию рака простаты

Ученые установили, что мужчины, страдающие от ожирения, в два раза больше рискуют умереть от рака простаты, чем представители сильного пола с нормальным весом. Группа исследователей наблюдала над 788 пациентами с разным весом, которые страдают от этого заболевания, после чего и сделали свои выводы.

За мужчинами наблюдали на протяжении пяти лет. В течение этого времени уровень смертности от рака простаты для мужчин с индексом массы тела, который равен 25 и является нормой, составил 7%. Однако, у представителей сильного пола с индексом массы тела, превышающим 25, уровень смертности от этого заболевания составил 13%. Стоит отметить, что только в одной Великобритании каждый год около 35 тыс. мужчин узнают, что у них рак простаты. При этом 10 тыс. из них умирают от этой опухоли.

Напомним, рак простаты является одним из наиболее часто встречающихся видов заболевания у мужчин. По статистике, каждый час от этой опухоли умирает несколько мужчин. Стоит отметить, что многие представители сильного пола даже не догадываются о наличии у них этого заболевания.

Группа ученых наблюдала за 788 пациентами, у которых местно-распространенная форма рака простаты распространялась за пределы железы. Оказалось, что полные мужчины с индексом массы тела от 25 до 30 в 1,5 раза чаще умирали от этого недуга, чем мужчины с нормальным весом. Если же индекс больше 30, то представители сильного пола умирают в 1, 6 раз чаще. Выяснить ИМТ легко. Для этого необходимо массу тела в килограммах разделить на квадрат роста в сантиметрах.

Исследователи при изучении смертности от рака простаты брали во внимание и другие факторы, такие как социальное положение, общее состояние здоровья, доход.

Другая группа ученых из Университета Бордо установила, что стресс способствует набору лишнего веса. Эксперименты на животных показали, что это правда. Подопытных крыс держали в состоянии психического напряжения. После этого им давали шоколад. Грызуны не чувствовали меры и объедались сладостями до полусмерти. Так же ведет себя и человек. "По мнению психоаналитиков, ожирение является следствием заедания проблем, – рассказала врач-терапевт Ольга Михайлова. – Люди, застрявшие на первой, оральной, стадии психического развития, способом борьбы с дискомфортом напоминают детей, которых успокаивает процесс сосания. Человек "орального типа" в ситуации стресса начнет подсознательно тянуть все в рот, будь то сигарета, спиртные напитки или еда".

"Желание сытно поесть, чтобы успокоиться, обусловлено особенностями работы нашей нервной системы, – отметил кандидат психологических наук Сергей Исайчев. – Дело в том, что в ситуации стресса всю нагрузку на себя берет симпатическая нервная система, а при приеме пищи работать начинает парасимпатическая нервная система, давая "измученным" нервам отдохнуть. Следовательно, человек переключается и успокаивается".

utro.ua