Погода на завтра
14:28, 27 марта 2013Страна
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В Черниговской и Сумской областях до -16°
Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь на Закарпатье, Прикарпатье, в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях небольшой снег, мокрый снег, днем местами с дождем.
На дорогах Украины, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидромецентре.
Температура ночью в западных и северных областях 8-13° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 16°, на остальной территории 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму и на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-5° тепла.
В Киевской области в четверг - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 0-2° тепла.
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