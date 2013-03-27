Погода на завтра

Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь на Закарпатье, Прикарпатье, в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях небольшой снег, мокрый снег, днем местами с дождем.

На дорогах Украины, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидромецентре.

Температура ночью в западных и северных областях 8-13° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 16°, на остальной территории 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму и на Закарпатье ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

В Киевской области в четверг - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 0-2° тепла.