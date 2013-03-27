Жалоб на работу "скорой" помощи во время стихии нет
12:45, 27 марта 2013Страна
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Заявляет Богатырева
Министерство здравоохранения не получало жалоб граждан на работу работников скорой помощи во время стихии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Кабинете министров министр здравоохранения Раиса Богатырёва.
"Все случаи обслуживаются. У нас нет жалоб на медиков, работников скорой медицинской помощи, что они или обслужили некачественно, или приехали с опозданием. Люди понимают все. Если мы не могли добраться, мы передавали вызовы в службы чрезвычайных ситуаций, которые имеют более мощные возможности, чтобы добраться в то или иное место. Это единичные случаи, но без медицинской помощи никто не остался", - заверила Р.Богатырёва.
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