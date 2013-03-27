Маска для тела из мёда и персикового масла

"Люблю делать маски для тела и лица своими руками, так как не доверяю химии, - рассказывает 25-летняя киевлянка Светлана Руда. - Сейчас в аптеках можно купить все ингредиенты и сделать маску своими руками. Делаю маску для тела с корицей. Она помогает очистить кожу от черных точек и делает ее очень нежной на ощупь ".

Для маски берет 200 граммов липового меда. Смешивает его с тремя столовыми ложками молока.

Добавляет 3 столовые ложки персикового масла. Его можно купить в аптеке в отделе для ароматерапии.

Персиковое масло изготавливают из косточек. Его очень хорошо использовать для сухой и усталой кожи. Добавляет 1 чайную ложку молотой корицы. Все ингредиенты хорошо перемешивает.

Берет 3 столовые ложки оливкового масла и подогревает на паровой бане, чтобы она стала теплой. Вливает в приготовленную смесь. Еще раз перемешивает.

Маску наносят на тело сразу после того, как сделали. Сначала нужно ополоснуться под душем. Затем намазать маску и оставить на 20 минут. После этого смыть холодной водой.

В конце нужно нанести любой питательный крем. Маска с корицей позволяет избавиться от сухости кожи уже через три процедуры.

gazeta.ua