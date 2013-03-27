Азаров о наводнении: нужно запастись лекарствами и продуктами

Премьер-министр Николай Азаров требует от всех ведомств обеспечить надлежащую подготовку к таянию снега после стихии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

"Сегодня очевидно, что стихия, которая принесла невиданную массу снега, выдвигает особые требования к подготовке к наводнению. Снег скоро начнет таять. Это - угроза большого наводнения и возможного затопления населенных пунктов. И эту угрозу необходимо заблаговременно минимизировать. Поэтому требую, чтобы правительственный оперативный штаб под руководством вице-премьер-министра Александра Вилкула и региональные оперативные штабы продолжили работу по окончательному проходу весенней воды", - сказал Н.Азаров.

По его словам, работу штабов нужно сосредоточить на двух вещах: максимально вывезти снег из населенных пунктов в безопасные места и подготовить к немедленному осуществлению в нужный момент мероприятий по защите населенных пунктов от затопления, то есть, сконцентрировать в опасных местах материалы для создания водозащитных барьеров, создать запасы продовольствия и медикаментов, подготовить спасательную и аварийную технику и топливо для работы в условиях затопления, обеспечить, с запасом, жизнедеятельность больниц.

Н.Азаров подчеркнул, что если нужно, следует заранее приблизить к районам риска силы и средства из тех регионов, которым затопление не грозит.

"Поэтому сегодня первым вопросом повестки дня правительство рассмотрит доклад председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (Михаила) Болотских о состоянии дел с подготовкой к наводнению. В первую очередь мы должны услышать четкие ответы: как выполняются поручения Президента Украины, который недавно посвятил этой проблеме специальное совещание; как выполняются поручения правительства. Напомню, что на протяжении последнего месяца правительство еженедельно рассматривало информацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям о том, как происходит подготовка к наводнению. Но сегодня нужно определиться, какие дополнительные меры необходимо принять в ложившейся ситуации. Счет идет на часы. Наводнение мы должны встретить с готовыми регламентами действий всех служб, адекватными реальной ситуации", - отметил Н.Азаров.

Глава правительства отметил, что водостоки и дренажные системы к 5 апреля должны быть полностью очищены от всего, что может мешать сходу воды, а места, которые может подтопить вода, – максимально защищены.

Минэнергоугля, Минрегион, Госводагентство должны обеспечить бесперебойную работу аварийно-защитных комплексов и эксплуатационную надежность гидротехнических сооружений и насосных станций.

"Я требую предельной ответственности и требовательности руководителей по этим вопросам. Но не у всех пока это вижу", - подчеркнул Н.Азаров.