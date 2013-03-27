Как преодолеть авитаминоз

Авитаминозом называют состояние нехватки в нашем организме определенного витамина (или нескольких витаминов). Специалисты медицинской клиники помогли нам определиться с симптомами типов авитаминоза:

Нехватка витамина А

Недостаток сразу же сказывается на работе глаз. Может появиться так называемая "куриная слепота", то есть в сумерках вы будете видеть значительно хуже, также возникает сухость слизистой оболочки, которая проявляется чувством дискомфорта и желанием тереть глаза. Кожа становится сухой, на поверхности ее появляется шелушение, могут воспалиться волосяные луковицы.

Нехватка витамина В

Бессонница, перепады настроения, отсутствие аппетита. Воспаляются слизистые оболочки полости рта, в уголках рта появятся так называемые "заеды", возможно резкое уменьшение массы тела, участятся эпизоды головной боли.

Нехватка витамина С

От малейшего удара и даже прикосновения на теле будут оставаться синяки, десна начнут кровоточить, возможны мелкие кровоизлияния в суставы, постоянная слабость.

Нехватка витамина Д

Быстрое разрушением зубов, ломкость костей, боли в опорно-двигательном аппарате.

Нехватка витамина Е

При его нехватке человек в первую очередь ощущает сбои в функциях органов воспроизводства. Кроме этого, при авитаминозе Е начинается жировое перерождение клеток печени.

Нехватка витамина РР

Нехватка в первую очередь затрагивает органы пищеварения. Вы почувствуете отвращение к пище, во рту будет постоянное ощущение сухости, может быть рвота, кожа покрывается пигментными пятнами, теряет гладкость.

Как бороться с авитаминозом

- Сбалансированный ежедневный рацион, обеспечивающий организму поступление необходимого комплекса углеводов, жиров и белков.

- В течение всего года, а особенно в зимние и весенние дни, нужно обильно употреблять овощи (если закончились свежие, то соленые или консервированные), разную зелень, фрукты (и свежие, и замороженные), рыбу и птицу (для лучшей сохранности витаминов их мясо нужно запекать в фольге).

- При авитаминозе всегда назначают витаминно-минеральные комплексы. Их выпускают в таблетках, порошках, драже, леденцах. Но наиболее оптимальной их формой считается капсула. Продвигаясь по кишечнику и теряя слой за слоем, она позволяет витаминам постепенно один за другим всасываться внутрь.

Если вы подозреваете у себя авитаминоз, мы настоятельно рекомндуем сразу обратиться к врачу и сдать необходимые анализы (обычно это анализ крови). Заниматься самолечением не стоит.

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