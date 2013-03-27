В Киев не пускают крупногабаритный транспорт

Сегодня с 6-и часов утра в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта.

Такое решение было принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА. Запрещение въезда будет действовать в дневное время, когда на полную мощность будет работать снегоуборочная техника, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Ввиду сложных погодных условий и состояния автомобильных дорог, городские власти рекомендуют водителям воздержаться от поездок по городу на собственных автомобилях и воспользоваться услугами общественного транспорта, работа которого сегодня полностью возобновлена.