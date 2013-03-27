Чем полезен напиток какао

Чашка горячего какао на ночь может предотвратить проблемы с памятью у людей старшего возраста, считают исследователи из Университета Аквила в Италии, пишут зарубежные СМИ.

В исследовании участвовали 90 людей старшего возраста, страдающих от легких нарушений памяти. Участников разделили на три группы и предложили пить разные порции какао в течение восьми недель. До начала исследования и после его проведения все добровольцы прошли тестирование познавательных функций и памяти.

Выяснилось, что участники, которые выпивали какао больше других, показали лучшие результаты в распознавании визуальных стимулов и решении задач на двигательные реакции. Им также удалось улучшить функции памяти и способность к переключению.

Ученые считают, что положительный эффект оказывают антиоксиданты флавонолы, которые содержатся в плодах какао-дерева. Эти вещества улучшают чувствительность организма к инсулину и стимулируют работу сосудов, питающих головной мозг.

Специалисты говорят, что лучше пить несладкий какао, избегая таких дополнительных ингредиентов, как жирные сливки и сахар.