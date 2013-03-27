Как лечить больное горло

Столичный лор 50-летний Вячеслав Рогов объясняет, фарингит бывает у трети вокалистов и учителей пения, поскольку они сильно нагружают голос. Также - от длительной простуды и пыли.

"Фарингит можно вылечить народными средствами, если устранить причину. Надо перестать есть острое, нельзя также громко разговаривать, дышать грязным воздухом. У больных слизистая глотки выглядит сухой, на ней появляется бледно-розовая пленка. Стенка тоньше, кровь к ней поступает плохо. Трижды в день ее нужно смазывать маслами ".

Лучше всего помогут масла растений, плоды которых имеют косточки - персик, облепиха. Такие можно легко найти в аптеках. Ватный тампон слегка макают в масло, смазывают им стенку горла.

"Процедура не из приятных, потому что от прикосновений к чувствительной стенке горла мышцы начинают сокращаться. Тогда больному хочется рвать. Но надо потерпеть, иначе фарингит не вылечишь. Это не насморк, который может пройти без лекарств. Тем, у кого сильный рефлекс тошноты, можно брызгать масло на горло спреем ".

Советует еженедельно менять виды масла для смазывания горла.

"К примеру, три раза в день горло мажут маслом облепихи 7 дней. Тогда делают на 5 дней перерыв. В это время горло полощут отваром календулы. Тогда курс восстанавливают, мажут горло маслом, но уже из шиповника. После процедуры нельзя есть и пить полчаса. Желательно не глотать слюну. Стоит сказать о том, как именно масла действуют на горло. После нанесения на стенку горла, они стимулируют кровообращение, ликвидируют образовавшуюся пленку. Поэтому и помогают быстрее выздороветь ".

gazeta.ua