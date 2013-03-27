Украина внедрит стандарты санаторно-курортного туризма

Украина в 2013 году намерена внедрить национальные стандарты санаторно-курортного туризма, гармонизированные с требованиями и нормами Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила глава Госагентства по туризму и курортам (Гостуризмкурортов) Елена Шаповалова.

«Необходимо внедрение единых стандартов национальных и технических регламентов туризма, которые до сих пор не были внедрены. Они будут гармонизированы с нормами ЕС. Мы договорились с Крымом начать именно со стандартов санаторно-курортного лечения, потому что для них это приоритет, для того чтобы сделать Крым круглогодичным курортом, а для нас как для Госагентства это важно потому, что этот стандарт мы сможем использовать в санаториях других регионов», - сказала она.

По словам Е. Шаповаловой, адаптация украинских норм санаторно-курортного лечения к нормам ЕС позволит привлекать в украинские санаторно-курортные учреждения граждан ЕС пенсионного возраста, которые получают медицинское обслуживание в рамках обязательного медицинского страхования.

«Население Европы стремительно стареет, а у них на высоком уровне находятся стандарты так называемого санаторно-курортного и медицинского обслуживания, у них большое количество процедур оказывается людям пожилого возраста в рамках обязательного медицинского страхования, принятого в странах ЕС. Для стран ЕС гораздо выгоднее своих пенсионеров лечить за рубежом, чем на курортах Австрии, Италии или Германии. За этот рынок развернулась серьезная борьба между странами Черноморского региона», - сказала. Е. Шаповалова.