Американцы хотели помочь Украине просроченными лекарствами для детей

В аэропорту Донецка пресечена попытка двух граждан США ввезти партию просроченных лекарств для детей стоимостью 35 тысяч долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке заместитель начальника областной экоинспекции Владимир ХОПТЯР.

По его словам, лекарственные препараты находились в шести сумках, которые привезли с собой в Донецк из Мюнхена два гражданина США. Кроме того, на следующий день таким же рейсом прибыла еще одна партия медикаментов.

"Практически весь задержанный груз представлял собой детские лекарства. Минздрав Украины эти медикаменты не сертифицировал, а из разрешительных документов владельцы груза смогли предоставить только одну бумагу – без перевода на украинский или хотя бы русский язык", - сказал В. ХОПТЯР. Он также добавил, что перечень препаратов не соответствовал фактическому списку.

В.ХОПТЯР не исключил, что препараты могли быть просто реализованы в Донецке. "Вполне возможно, что была попытка воспользоваться какой-то схемой. Думаю, правоохранительные органы заинтересуются этим случаем", - отметил он.

По словам заместителя начальника отдела экоконтроля на границе и таможенной территории Донецкой области Станислава ВОРОНЬКО, владельцы груза заявили, что он имеет гуманитарное назначение и привезен для "одной донецкой церкви". "Но представители духовенства от груза отказались, отметив, что они ничего такого не просили и не ждали", - указал С.ВОРОНЬКО.

Он добавил, что граждане США оправдывались, что не знали украинского законодательства и только поэтому ввезли в страну просроченные медикаменты.

В пресс-службе Госэкоинспекции также сообщили, что обратным авиарейсом незаконный груз лекарств уже возвращен в Германию.