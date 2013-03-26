В Украине открыто свыше 3 тыс. пунктов обогрева

В Украине в связи с непогодой организована работа 809 социальных патрулей и открыто более 3 тыс. пунктов обогрева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула, об этом он заявил на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По словам А.Вилкула, для предотвращения гибели людей от переохлаждения на территории государства открыто 3 тыс. 35 пунктов обогрева, в которых в прошлые сутки оказана помощь 762 людям (всего с 15 декабря 2012 года - 87 тыс. 197 лицам).

Также организована работа 809 социальных патрулей, которыми за сутки оказана помощь 35 людям (все с 30 декабря предоставлена помощь 2 тыс. 823 лицам)

В пресс-службе заметили, что 22-23 марта в Киеве выпало 60 мм осадков, в Сумской области – 66 мм (а в некоторых населенных пунктах – 80). В среднем на территории Украины выпало осадков от 40 до 50 мм, что является рекордом за столетие.

26-27 марта на Юге и юго-западе Украины пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь, в Крыму ожидается дождь.

Для расчистки дорог и территорий от снега, проведения оперативных ремонтных работ привлечено более 22 тыс. человек и свыше 400 единиц специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, около 6 тыс. единиц техники коммунальных и дорожных служб, более 70 единиц тяжелой армейской техники, в том числе БТРы, и 92 снегоуборочных поезда.

Координацию действий центральных и местных органов исполнительной власти осуществляет Оперативный штаб, которой возглавляет А.Вилкул.