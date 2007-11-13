Киевских студентов проверят на ВИЧ/СПИД

С 26 по 30 ноября в столичных высших учебных заведениях можно будет пройти бесплатный тест на ВИЧ, такие мероприятия запланированы ко Всемирному дню борьбы с этой болезнью.

По словам руководителя Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александра Юрченко, тестирование будет проходить анонимно, по желанию студента.

„На сегодняшний день полностью определяется список вузов, в которых будет проводиться тестирование, но основные такие вузы – это Киево-Могилянская академия, Национальный медицинский университет имени Богомольца, КПИ, университет Тараса Шевченко и другие. Их будет около 10. Это уже для нас “накатанная” схема, потому что такую акцию мы проводим третий год подряд”, – сказал Юрченко.

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