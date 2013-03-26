Полтавщина: от отравления газом погибли три человека

В Полтавской области в результате отравления угарным газом погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вечером 25 марта в пгт Комышня Миргородского района в частном жилом доме выявлены тела трех человек. Предварительная причина гибели – отравление природным газом.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.