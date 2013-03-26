Полтавщина: от отравления газом погибли три человека

10:34, 26 марта 2013
Страна
0

Проводится расследование

В Полтавской области в результате отравления угарным газом погибли три человека.

 
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вечером 25 марта в пгт Комышня Миргородского района в частном жилом доме выявлены тела трех человек. Предварительная причина гибели – отравление природным газом.
 
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter