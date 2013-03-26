На Полтавщине и Сумщине обесточены более 100 городков
10:24, 26 марта 2013Страна
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Из-за непогоды
В Полтавской и Сумской областях из-за непогоды остаются обесточенными более 100 населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, аварийными бригадами областных энергетических компаний, начиная с 22 марта, полностью возобновлено электроснабжение в 1 тыс. 101 населенном пункте, которые были обесточены в результате сложных погодных условий из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач.
По состоянию на 7.00 26 марта остается обесточенным 101 населенный пункт в двух областях, а именно: в Полтавской – 78 н.п., Сумской – 23 н.п.
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