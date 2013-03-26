Когда создадут диспетчерские службы экстренной медпомощи?

Система региональных оперативно-диспетчерских служб центров экстренной медпомощи будет создана к концу 2013 года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, в соответствии с законом «Об экстренной медицинской помощи», который вступил в силу 1 января 2013 года, министерство выступило с предложением подключить Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в регионах к телекоммуникационной сети общего пользования.

Кабинет министров принял распоряжение «Некоторые вопросы создания системы центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» и одобрил соответствующий план мероприятий, которые следует осуществить, чтобы новые оперативно-диспетчерские службы центров экстренной медицинской помощи были введены в эксплуатацию к концу 2013 года. Сама система будет модернизирована за счет компьютерной и телекоммуникационной техники и оборудования, в том числе функций GPS-навигаторов. Это позволит, среди прочего, фиксировать информацию о вызове, перемещении машин. Номер вызова 103 останется неизменным.

«Новый порядок передачи вызовов будет предусматривать, что любой человек, который нуждается в предоставлении экстренной медицинской помощи, по номеру 103 будет обращаться в областной Центр экстренной медицинской помощи. Диспетчер Центра должен обеспечить направление ближайшей бригады на место вызова. Бригады будут распределены по области, а не будут привязаны к районному центру, как сейчас, но их координация будет осуществляться через областной центр. Безусловно, это уменьшит время прибытия бригад скорой помощи к пациенту», - сообщил начальник отдела экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Михаил Стрельников.

Также, в соответствии с распоряжением, Минздрав создаст межведомственную рабочую группу, которая наработает предложения по внедрению единых подходов, технических и технологических решений для создания такой системы центров. В состав группы войдут представители Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, других органов власти.