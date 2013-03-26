В Украине работает «Электронная приемная для пациентов»

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева посоветовала больным пользоваться новым коммуникационным сервисом – «Электронной приемной для пациентов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время первой видео-конференции «Спроси министра», которая состоялась в завершение Всеукраинской недели борьбы с туберкулезом.

Р.Богатырева сообщила, что на сайте Госслужбы Украины по вопросам социальных заболеваний вводится новый коммуникационный сервис – «Электронная приемная для пациентов». «Он станет существенной помощью для мониторинга и контроля обеспечения бесплатности и доступности противотуберкулезных препаратов для больных», - сказала министр.

Кроме того, напомнила Р.Богатырева, граждане могут воспользоваться телефонной «горячей линией» в Министерстве здравоохранения Украины (0-800-801-333), которая работает 27-го числа каждого месяца.