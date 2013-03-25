Стало известно, когда в Украину придет тепло

С субботы, 30 марта на территории Украины ожидается потепление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что, по прогнозам синоптиков, 26-27 марта в западных и южных областях Украины, а также в Крыму ожидается небольшой снег, переходящий в дождь. “Но ожидать сложных ситуаций не приходится”, - сказал Н.Кульбида.

По его словам, согласно прогнозам, с 30 марта ожидается потепление сначала на западе и юге, а затем и по всей территории Украины.

При этом Н.Кульбида заметил, что таяние снега будет медленным из-за постепенного повышения температуры воздуха.

В связи с этим, сказал Н.Кульбида, синоптики скрупулезно будут контролировать прогнозы процесса весеннего водополья. Он заметил, что прогнозный план водополья из-за большого количества снега, который выпал на территории Украины, будет корректироваться в сторону увеличения массы воды, однако такая коррекция не будет существенной.

Директор Укргидрометцентра добавил, что в эти дни соответствующие службы проводят необходимые замеры уровня снежного покрова, и через несколько дней синоптики будут готовы предоставить более точные данные относительно водополья.